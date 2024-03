Lycées menacés : que sont les ENT, ces plateformes indispensables piratées mercredi ?

Les élèves de plusieurs établissements scolaires d'Île-de-France, surtout des lycées, ont reçu un message de menaces d'attentat et de décapitation via leurs Espaces numériques de travail (ENT) piratés. Ce genre de plateforme permet aux équipes pédagogiques de fournir des ressources numériques aux élèves ou de leur communiquer leurs résultats. Différentes fonctionnalités sont disponibles sur ces portails.

C'est un outil auquel les parents se sont habitués au fil des années. Presque tous les collèges et lycées proposent désormais aux élèves, professeurs et communauté éducative de s'identifier en début d'année scolaire dans un Espace numérique de travail (ENT). Plusieurs de ces plateformes virtuelles, aux multiples usages, ont été piratées mercredi 20 mars dans plusieurs établissements scolaires d'Île-de-France, essentiellement des lycées. Via ce portail numérique, les élèves ont reçu un message et une vidéo choquante les menaçant d'un attentat et d'une décapitation. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

Des ressources numériques pour les cours

Si les pirates informatiques se sont attaqués aux ENT, c'est parce qu'ils connaissent l'importance que ceux-ci peuvent aujourd'hui revêtir dans la scolarité des adolescents. Véritable lien entre les élèves, les enseignants et les parents, ce genre de portail internet "offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d'autres communautés en relation avec l'école ou l'établissement", précise le site du ministère de l'Éducation nationale. Ce dernier réactualise d'ailleurs régulièrement le schéma à respecter par les collèges et lycées pour faire mettre en place ces espaces numériques, régis par des règles précises.

Concrètement, à quoi servent ces ENT ? Une fois authentifiés, les élèves peuvent y retrouver différents onglets. Ceux-ci leur permettent d'accéder à des ressources numériques déposées par leurs professeurs, comme des supports de cours, des exercices à faire à la maison ou des liens vers des vidéos explicatives, par exemple. Cet outil, aussi utilisé dans beaucoup d'universités, peut aussi leur servir à rendre eux-mêmes un devoir ou à partager un document à la classe en quelques clics.

Au-delà de cet aspect purement pédagogique, les résultats et le cahier de texte des élèves peuvent aussi être consultés depuis cet espace numérique, via l'intégration d'un site spécialisé, comme Pronote. Une messagerie permet aux différents membres du collège ou du lycée d'échanger directement depuis cet outil. Grâce à la mise en jour fréquente des emplois du temps des élèves, les potentielles absences d'enseignants sont ainsi notifiées aux parents rapidement via ces ENT. Les relevés de note et bulletins scolaires peuvent également être téléchargeables depuis ce portail.