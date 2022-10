Meurtre de Lola : comment en parler à un enfant ? Les conseils d'un pédopsychiatre

Les enfants peuvent-ils être traumatisés par une telle affaire ?

Nicolas Georgieff : Il est vrai qu'avec la communication médiatique partout, les enfants sont sans cesse exposés et on ne peut pas protéger les enfants de la violence du monde. Malheureusement, elle est là et ils y sont confrontés. Mais, on doit pouvoir les élever à y faire face. Pour cela, l’enfant a un besoin fondamental de sécurité. L'environnement familial doit être là pour le sécuriser.

S’il y a un problème, l'enfant doit savoir que les parents sont disponibles pour en parler. À ce moment-là, il est capable d’affronter ce qui arrive aux autres, parce que lui, sera en sécurité, et se sentira protégé. Si l'enfant lui-même se sent menacé, là, il devient vulnérable au malheur des autres. Autrement dit, il a les moyens d’être confronté au malheur des autres, sans que cela devienne son propre malheur.

Bien sûr que dans cette affaire, il y a identification et empathie. Les enfants sont très sensibles à tout ce qui se passe. Mais pour que les faits provoquent un psychotraumatisme, il faut que lui-même soit en insécurité. Un enfant correctement protégé sera beaucoup moins sensible à la mention traumatique de l’information. Les enfants sont résilients, quand il y a un environnement protecteur et adéquat. En somme, ils ont cette capacité de résilience qu’il ne faut pas sous-estimer.