"Momcation" : cette nouvelle tendance qui combat la charge mentale

Le terme “Momcation” est la contraction des mots anglais “mom” et “vacation” pour “maman” et “vacance”. Cette tendance consiste à partir en voyage sans conjoint ni enfant. 66 % des femmes estiment en faire plus que les hommes durant les vacances en famille (Ifop, 2022).

Très populaire outre-atlantique, le phénomène Momcation fait de plus en plus d’adeptes en France. Le concept ? Partir en vacances sans conjoint ni enfant afin de réduire la charge mentale. Pour vous donner une idée de ce à quoi ce séjour pourrait ressembler, le hashtag #momcation comprend plus de 80 000 publications sur Instagram. On peut y voir des femmes, seules ou entre copines, affichant la plupart du temps un grand sourire aux lèvres.

Les mamans en vacances prennent la pose sur le lit king size de l’hôtel, avec un cocktail à la main ou encore en paréo sur la plage. Oui, ça fait rêver. La tendance a pris une telle ampleur aux États-Unis que certaines agences de voyages proposent des packs momcation. Ainsi, même pour l’organisation, elles peuvent relâcher la pression. Alors, quels sont les bienfaits de ces vacances loin de son quotidien ?

Prendre du temps pour soi et se retrouver en tant que femme

Les vacances en famille, c’est bien agréable, sauf quand on revient de voyage encore plus fatigué qu’avant le départ. Et pour cause, selon un sondage Ifop de 2022, 66 % des femmes estiment en faire plus que les hommes durant cette période. Partir en vacances sans conjoint ni enfants à gérer permet de prendre du temps pour soi sans avoir à penser aux autres. Et il n’y a rien de mal ou d’égoïste dans cette idée. Ce voyage est plutôt l’opportunité de recharger les batteries et de se retrouver en tant que femme. Le bien-être qui en découlera permettra ainsi de relâcher la pression, et par la même occasion, d’être plus disposée pour les autres. Finalement, le phénomène momcation profite à toute la famille !

Comment lutter contre le sentiment d’abandonner sa famille ?

Certaines mamans refusent d’assouvir cette envie de partir en voyage sans leur famille par culpabilité. Des fois, elles ont aussi la crainte de mettre en difficulté leur conjoint et que la situation dégénère en leur absence. C’est encore une forme de charge mentale. D’après une enquête Ipsos de 2018, huit femmes sur dix sont concernées. “Selon les Français, la fatigue (73 %), le stress (59 %) et l’irritabilité (56 %) sont les principaux signes d’une charge mentale trop importante” précisait le rapport. Alors pour lutter contre ce sentiment de culpabilité, il est important de se rappeler que le manque peut faire du bien. À votre retour, vous aurez beaucoup de choses à raconter à votre famille et surtout, une sincère envie de passer des moments chaleureux avec elle. Si le manque se fait trop sentir pendant le voyage, rien ne vous empêche de vous appeler, vous envoyer des photos ou encore de leur acheter des petits souvenirs. Alors, mesdames, parées pour l’aventure ?