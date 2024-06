Les parents jouent un immense rôle auprès d’un enfant atteint d’une pathologie ou d’un trouble psychologique. Il est important d’évoquer le diagnostic de santé à son enfant, en employant des mots adaptés à son âge et à sa sensibilité. Préserver un environnement sain et rempli d’amour l’aidera à faire face à ses difficultés.

Lorsque l’on est parent, il n’y a rien de plus douloureux que de voir son enfant souffrir. Au cours d’un traitement ou d'une prise en charge de troubles psychiques chez un enfant, les parents sont des partenaires indispensables. Leur rôle est d’offrir un cadre rassurant et sécurisant à leur progéniture, en plus d’être à leur écoute et de leur témoigner beaucoup d’amour. En parallèle de l’accompagnement psychologique ou médical, voici comment aider son enfant à surmonter ses soucis de santé.

Préserver un mode de vie sain dans un espace sécurisant

Que votre enfant souffre de phobie scolaire, de handicap ou de toute autre difficulté, votre foyer doit être l’endroit où il se sent mieux. S’il suit un traitement ou qu’il vit avec une maladie, il est important qu’il se sente en sécurité chez lui, comme un cocon réconfortant. La propreté du lieu comme les bonnes habitudes de vie sont très importantes pour l’aider à avancer. Veillez notamment à ce qu’il dorme et mange convenablement, qu’il pratique une activité physique, limite sa consommation d’écrans, et puisse profiter de votre soutien sur la réalisation de ses devoirs.

Troubles psychologiques et pathologies : doit-on parler de tout avec son enfant ?

Quand un enfant fait face à un problème de santé, de nombreux parents peuvent avoir le sentiment de se sentir impuissants. Pourtant, ils sont loin de l’être : leur rôle est d’écouter attentivement son enfant et de l’entourer d’amour. Les professionnels de santé recommandent de ne pas ignorer le sujet du diagnostic et d’inviter son bout de chou à exprimer ce qu’il ressent. Il est possible de parler de tout, même des sujets les plus épineux avec son enfant, tant que les mots employés sont adaptés à son âge et à sa sensibilité. La tâche des parents est également de se montrer observateurs et objectifs, ils pourront ainsi partager au corps médical les axes d’améliorations et de régressions.

Une prise en charge globale psychologique, éducative et sociale nécessaire

Que vous soupçonniez un trouble psychologique ou que la pathologie de votre enfant soit avérée, une prise en charge globale est indispensable pour lui permettre d’aller de l’avant. Un accompagnement adapté à ses besoins sera proposé pour l’aider à faire face à ses problèmes de santé. Il peut s’agir d’une psychothérapie, d’une rééducation, de mesures éducatives en coordination avec le service de santé scolaire ou bien d’interventions sociales pour faciliter la vie au quotidien. De nombreuses lignes d’écoute comme Inter service parents ou Phare Enfants Parents proposent une aide, des conseils d’orientation ou un soutien aux parents. Il est également possible de se rapprocher de professionnels de santé engagés et à l’écoute dans le soin comme l’infirmière scolaire, le médecin généraliste ou encore un psychologue.