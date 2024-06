La phase d'admission de Mon Master est ouverte depuis 9h, mardi 4 juin, et se terminera le 24 juin prochain. Comment consulter les réponses durant cette période ? En quoi consiste la phase complémentaire, qui s'étend jusqu'au 31 juillet ? On fait le point.

Quelques jours après les premières réponses de Parcoursup, la plateforme Mon Master, qui permet aux étudiants titulaires d'un diplôme bac+3 de postuler à un master, a livré ses premiers verdicts à partir de 9h ce mardi. Les établissements ont encore jusqu'au 24 juin pour envoyer leurs réponses. On fait le point sur les différentes démarches à effectuer lors de cette phase d'admission.

Accepter ou refuser une proposition d'admission

Vous pouvez, depuis 9h ce mardi, consulter vos propositions d'admission. Afin d'accéder aux réponses, vous devez vous connecter sur votre compte en ligne à l'aide de votre adresse électronique et votre mot de passe. "Ils pourront ainsi savoir si les formations dans lesquelles ils ont postulé ont d'ores et déjà accepté leur candidature, s'ils sont sur liste d'attente et à quel rang ou si une formation donnée n'a pas retenu leur candidature", a détaillé le ministère de l'Enseignement supérieur.

Lorsque vous recevez une proposition d'admission, vous pouvez l'accepter définitivement, l'accepter provisoirement, ou bien la refuser. Si la réponse est donnée entre le 4 juin et le 7 juin inclus, vous aurez trois jours pour donner votre réponse. À partir du 7 juin à 23h59, ce délai passe à une journée.

Une proposition définitivement acceptée par un candidat "annulera automatiquement ses autres vœux, offrant ainsi de nouvelles possibilités à d'autres candidats", rappelle le ministère. Il est ensuite possible de télécharger une attestation d'admission pour cette formation, puis de s'inscrire administrativement auprès de l'établissement. Si, en revanche, vous acceptez provisoirement une offre, vous conservez les vœux pour lesquels vous avez été acceptés et ceux pour lesquels vous êtes sur liste d’attente.

Dans le cas d'une réponse d'admission favorable en alternance, vous devez conclure un contrat d'alternance avec une entreprise puis le téléverser dans la plateforme pour que l'admission soit définitive.

Si vous êtes sur liste d'attente

Si vous êtes sur liste d'attente, vous pouvez consulter à tout moment l'évolution de votre place. À noter que vous pouvez vous retirer de la liste d'attente d'une formation sans que cela n'affecte vos autres vœux. Si vous n'êtes pas admis avant la fin de la phase d'admission, le 24 juin, vous resterez en liste d'attente pour la phase complémentaire qui se termine le 31 juillet.

La phase complémentaire

Mon Master propose une phase complémentaire pour fluidifier l'attribution des places vacantes. Sur le modèle de ce qui existe avec la plateforme d'admission post-bac Parcoursup, elle se déroulera du 25 juin au 31 juillet, après la phase principale d'admission. Elle sera ouverte à tous les candidats qui n'auront pas accepté définitivement une proposition pendant la phase principale.

L'objectif de ce calendrier ? Faire en sorte que les étudiants admis lors de la phase complémentaire aient tout le mois d'août pour organiser leur rentrée, a expliqué en décembre la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Les candidats sans attribution pourront saisir le recteur de région académique, sur la plateforme, à partir du 15 juillet, rappelle le ministère qui met en place un numéro vert (0800 002 001) jusqu'au 31 juillet.