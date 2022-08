Mort de Jonathan Destin, symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire, à l'âge de 27 ans

Le 8 février 2011, cet habitant de Marquette-lez-Lille, dans le Nord, avait tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant avant de se jeter dans la Deûle. Un acte désespéré alors que le jeune homme était la cible, depuis six ans, de harcèlement scolaire à l'école puis au collège, victime notamment racket et régulièrement battu par ses camarades. Si Jonathan Destin a survécu, il a été brûlé à 72% du corps. Plongé durant deux mois et demi dans le coma, il a subi 23 opérations et une hospitalisation de près de trois ans.

Depuis, celui qui était devenu un symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire, n'a cessé de prendre la parole pour le dénoncer, devenant le porte-parole de cette cause. Il a multiplié les interventions en milieu scolaire, expliquant regretter son acte, "tous les jours". Jonathan Destin avait également raconté son histoire dans un livre, Condamné à me tuer, qui avait ensuite été adapté en 2018 à la télévision par TF1 dans un téléfilm intitulé Le Jour où j'ai brûlé mon cœur.