Réforme des lycées professionnels : grève ce mardi à l'appel des syndicats d'enseignants

L'intersyndicale de la voie professionnelle appelle à la grève ce mardi 12 décembre. Elle s'oppose à une réforme, entrainant moins d'heures de cours pour ces lycéens.

C'est une réforme qui ne passe pas dans les lycées professionnels. Un appel à la grève a été lancé par les syndicats d'enseignants de la voie professionnelle, ce mardi 12 décembre, contre le projet de décret qui vise à revoir les épreuves du baccalauréat et à restructurer l'apprentissage théorique et pratique. D'après les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, "la participation dans les collèges est estimée à 1,09 %, dans les lycées d’enseignement général et technologique à 4,02 % et dans les lycées professionnels à 10,81 %".

"Le choc des savoirs, moins d'école"

La ministre déléguée à l'Enseignement et la Formation professionnelle a eu l'occasion récemment de détailler les principaux changements contenus dans la réforme. Au quotidien Le Monde, Carole Grandjean a annoncé que l'année de Terminale de ces lycéens "consistera en un tronc commun de trente semaines, découpées en vingt-deux semaines de cours, six semaines de périodes de formation en milieu professionnel, dont l’organisation reste modulable, puis deux semaines d'examen qui se dérouleront fin mai".

Or, l'intersyndicale dénonce la diminution des cours en classe. "Le choc des savoirs, en lycée professionnel, ça s’illustre par moins d’école", assure par exemple Sigrid Gérardin, secrétaire générale du Snuep-FSU. Selon les syndicats d'enseignants, le passage du bac en mai plutôt qu'en juin, aussi prévu par la réforme, ne va faire qu'entrainer une "inégalité d'accès" au diplôme.