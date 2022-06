Naissances : la liste des prénoms les plus donnés en France en 2021

Grâce à l’étude de l’Insee, il est possible de voir l’évolution des prénoms donnés au fil du temps. Lors des dix dernières années, les prénoms qui ont le plus la côte sont Gabriel (57.204 naissances), Lucas et Louis chez les garçons et Emma (49.378 naissances), Jade et Louise chez les filles. Lors des 50 dernières années, il s’agit de Nicolas (388.313 naissances), Christophe et David chez les garçons et Nathalie (370.375 naissances), Marie et Isabelle chez les filles.

Enfin, lors du dernier siècle, les prénoms majoritaires en France sont Jean (1.534.528 naissances), Michel et Pierre chez les garçons et Marie (1.374.103 naissances), Monique et Nathalie chez les filles.