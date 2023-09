Maths : à l'entrée en sixième, la plupart des élèves ne comprennent pas les fractions

D'après le CSEN, ces tests montrent chez les élèves "une méconnaissance du sens des symboles qu'ils manipulent". Les enfants confondent par exemple 1/2 avec 1,2 et ne savent pas additionner les nombres décimaux ou les fractions. Dans les zones d'éducation prioritaire REP, l'incompréhension des fractions en début de collège atteint 85%, contre 75% hors REP, et 70% dans les écoles les plus favorisées, ajoute la note du conseil scientifique. Il souligne aussi que cette difficulté se poursuit chez beaucoup d'élèves tout au long de leur scolarité : "Surtout, les élèves de lycée pro ont des performances proches des élèves de sixième, et les élèves en CAP font encore plus d'erreurs que les sixièmes."

Le bilan de l'étude ne montre pas non plus d'amélioration sur les trois années évaluées (de 2020 à 2022). Pour favoriser la compréhension des fractions et des nombres décimaux, le CSEN suggère d'introduire ces concepts plus tôt, dès le CP pour les mots "moitié" et "quart" par exemple. Il recommande l'utilisation d'objets concrets, tels que l'horloge, ainsi que d'un mètre-ruban pour visualiser les fractions le long d'une ligne graduée. Le conseil appelle d'"urgence" à "une action énergique pour améliorer le niveau de tous les élèves".