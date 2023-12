Noël : comment établir le plan de table idéal ? 

Pour décorer votre table et aiguiller vos invités, vous pouvez placer des porte-noms à chaque place. Veillez à séparer les couples pour éviter les disputes et permettre l’échange entre toutes les convives. Ne laissez pas les enfants ou les personnes âgées de leur côté, au risque qu’ils s’ennuient ou se sentent exclus.

Cette année, c’est vous qui recevez la famille (ou les amis) à Noël. Après avoir trouvé les cadeaux à offrir à vos proches, élaboré le repas, reste encore à définir le plan de table. Comment faire pour que tout se passe bien entre les invités ? Voici quelques conseils pour satisfaire l’ensemble de la tablée.

Placer ceux qui s’occupent du service à des endroits pratiques

Même lorsque l’on passe un moment en famille, il faut tout de même un peu travailler. Certaines personnes sont chargées du service à table, et bien qu’elles aient envie de discuter avec chacun des invités, il faut les placer à des endroits pratiques. La plupart du temps, on les assoit aux extrémités de la table, pas trop loin de la cuisine. Si elles doivent se lever régulièrement, il ne serait pas simple pour elles d’être placées en plein milieu et de déranger les autres à chaque déplacement.

Un plan de table intergénérationnel

Le partage est la clé ! Si certains seraient tentés de mettre les enfants ensemble au bout de la table ou carrément de les faire manger à un autre endroit, ce n’est pas ce que l’on vous conseille. Il en va de même pour les personnes âgées. Faites un plan de table intergénérationnel pour favoriser l’échange entre les différentes générations. Les petits peuvent en apprendre davantage sur leurs grands-parents, tandis que les adultes parviendront peut-être à mieux décrypter ce que vivent les adolescents. Notre dictionnaire du langage des jeunes devrait en tout cas vous faciliter la tâche !

Mixez ceux qui se connaissent avec ceux qui ne se connaissent pas

Enfin, si des nouveaux s’installent à votre table de Noël cette année, ne leur laissez pas l’opportunité d’être timide ! Par exemple, si vos enfants viennent avec leurs partenaires respectifs, n’hésitez pas à les installer à côté de personnes qu’ils ne connaissent pas. Ainsi, ils feront connaissance et créeront plus facilement des liens que si vous les maintenez dans leur zone de confort.