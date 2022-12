Noël : connaissez-vous la règle des 4 cadeaux ?

Cette méthode a été inventée au Royaume-Uni en 2016, où nous emmène TF1 dans le reportage en tête de cet article. Elle permet d’éviter la surconsommation et consiste à n'offrir que quatre cadeaux à chaque enfant en respectant l’ordre suivant : un qui vient de sa liste, un objet dont il a vraiment besoin, un vêtement ou un accessoire qu'il pourra porter, et enfin un livre ou un moment à partager, comme une sortie au parc d’attraction. Si elle évite la satisfaction aveugle des caprices, la méthode reste à adapter selon l’âge, le tempérament, l’état d’esprit et l’envie de chaque enfant.

La pédopsychiatre Béatrice Copper-Royer, interrogée par TF1info dans cet article, ne manquerait pas d'approuver cette technique. Selon elle, il est important de poser des limites car il faut apprendre à l'enfant "qu'on ne peut pas avoir tout ce qu’on veut, tout le temps".