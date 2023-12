Noël : connaissez-vous la règle des 4 cadeaux, pas plus, pour les enfants ?

À Noël, les parents peuvent être tentés de satisfaire tous les désirs de leurs enfants. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée pour leur développement. La règle des quatre cadeaux, une tendance venue de Grande-Bretagne, va à l'encontre de cette surenchère.

Marre du trop-plein de cadeaux de Noël, délaissés par les enfants au bout de quelques heures d'utilisation ? La règle des quatre cadeaux permet de relever le défi de faire plaisir de manière plus éthique pendant les fêtes de fin d'année, une des périodes les plus consuméristes.

Cette méthode a été inventée en 2016 au Royaume-Uni, où nous emmène TF1 dans le reportage en tête de cet article. Elle permet d’éviter la surconsommation et consiste à n'offrir que quatre cadeaux à chaque enfant en respectant l’ordre suivant : un qui vient de sa liste, un objet dont il a vraiment besoin, un vêtement ou un accessoire qu'il pourra porter, et enfin un livre ou un moment à partager, comme une sortie au parc d’attraction. Si elle évite la satisfaction aveugle des caprices, la méthode reste à adapter selon l’âge, le tempérament, l’état d’esprit et l’envie de chaque enfant.

La pédopsychiatre Béatrice Copper-Royer, interrogée par TF1info dans cet article, ne manquerait pas d'approuver cette technique. Selon elle, il est important de poser des limites, car il faut apprendre à l'enfant "qu'on ne peut pas avoir tout ce qu’on veut, tout le temps".

Entre 3 et 6 ans, les enfants n'ont aucune notion de valeur. Ils peuvent vouloir tout et n'importe quoi, il ne faut donc pas prendre leur liste au pied de la lettre. La pédopsychiatre Béatrice Copper-Royer

"Pour les plus petits, il faut leur dire que c'est le Père Noël qui choisit", explique la spécialiste de l'enfance. "D'autant qu'entre 3 et 6 ans, les enfants n'ont aucune notion de valeur. Ils peuvent vouloir tout et n'importe quoi, il ne faut donc pas prendre leur liste au pied de la lettre. Tout est dans la façon de donner, la joie de le faire. Mais il ne faut surtout pas être dans la culpabilité. C'est un poison."