Noyade : voici les bons gestes à adopter pour la surveillance des enfants

S’il est possible d’inscrire votre enfant à des cours de natation à partir de 4 ans, il est souvent trop jeune pour véritablement assimiler cette pratique. Naturellement, c’est toujours mieux s’il sait barboter et rester à la surface, mais un enfant apprendra parfaitement les bons gestes à l’âge de 7 ans. C’est la raison pour laquelle le premier des réflexes est d’accompagner les petits de moins de 6 ans lorsqu’ils se baignent. Que ce soit hors de l’eau ou à l’intérieur du bassin, on ne quitte pas non plus son enfant des yeux.