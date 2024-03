Palmarès des collèges et lycées : les établissements privés et franciliens toujours dans le haut du classement

Le ministère de l'Education nationale a publié ce mercredi les traditionnels indicateurs de résultats des collèges et lycées français. Si les classements varient selon les médias, la même tendance se dégage : les établissements privés sont souvent placés en tête.

Plusieurs classements et de nombreux critères pour une même tendance ? Dans la foulée de la publication, ce mercredi 20 mars par le ministère de l’Éducation nationale, d'une série d’indicateurs sur les résultats des collèges et lycées français, un certain nombre de médias ont établi leur propre palmarès annuel.

Comment ? En scrutant une série d'éléments tels que le taux de réussite au baccalauréat ou au brevet, le taux de mentions, le taux d'accès au diplôme selon la classe où est scolarisé l'élève dans l'établissement ou encore le taux de réussite "attendu" en fonction de la composition sociale des établissements, un critère censé venir gommer certains avantages des lycées déjà favorisés.

Le privé majoritairement représenté

Or, quel que soit le classement, le nombre de lycées privés bien classés frappe à chaque fois en premier lieu. Ces derniers ne comptent pourtant pour rappel que pour un tiers des établissements de l’enseignement général et technique. À titre d'illustration, dans le classement établi par BFMTV, 19 des 20 premiers établissements sont privés tandis qu'ils sont 15 dans ceux proposés par le Figaro Étudiant et 9 dans celui du Parisien.

Une surreprésentation qui s'explique, en partie, par les effectifs de lycéens qui sont généralement plus faibles dans le privé. Mais aussi par la composition sociale des établissements privés, à savoir, des enfants de CSP+ pour la grande majorité, analyse Libération. En outre, "dans le privé, un élève qui n'est pas bon en Seconde est remercié, il n'y a pas d'effort pour le faire progresser, d'autres peuvent inciter à la fin de la Seconde à une réorientation vers une filière technologique, ce qui n'affecte pas les statistiques de réussite du lycée au bac général", explique Bruno Poucet, enseignant-chercheur en histoire de l'éducation, auprès de Yahoo Actualités.

Les établissements franciliens et parisiens aussi

Outre la prépondérance des établissements privés, la surreprésentation des établissements parisiens et plus largement franciliens, interpelle également dans les différents classements. Le premier lycée public hors Île-de-France, exception faite des lycées internationaux, se situe après la 100ᵉ position dans le palmarès de BFMTV, et après la 80ᵉ dans celui du Figaro.

"Paris est le miroir grossissant du renforcement de l'entre-soi, où il y a une exclusion des classes moyennes amorcée il y a vingt ans. Donc ce sont des enfants de gens qui ont des moyens financiers de rester dans la capitale", poursuit l'enseignant chercheur auprès de nos confrères.

À titre de repère, selon une enquête réalisée par l'Insee relayée par le ministère de l'Enseignement supérieur, 69% des enfants d’ouvriers ou d’employés âgés de 20 à 24 ans étaient titulaires du baccalauréat en 2021, contre 90% des enfants de cadres ou de professions intermédiaires.

Notons toutefois que dans le classement des 50 meilleurs lycées de France du Parisien, les établissements les plus prestigieux des grandes villes n'y figurent pas, leurs élèves affichant un niveau, dès la Seconde, très supérieur aux attentes. À l'inverse, cinq établissements de banlieue parisienne figurent dans le top 10.