Parcoursup : est-il vrai qu'"un lycéen sur deux" n'a reçu aucune affectation ?

Depuis plus de 24 heures, le sujet est au cœur de toutes les conversations : les résultats de Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Ce jeudi à 19h, les 936.000 candidats inscrits sur la plateforme ont découvert les réponses à leurs souhaits. Et la déception ne s'est pas faite attendre. Depuis hier soir, les témoignages de ceux qui n'ont reçu aucune affectation affluent, entre déception et incompréhension.