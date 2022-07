Parcoursup : 100.000 places encore vacantes, selon la ministre de l'Enseignement supérieur

La phase principale d'admission sur Parcousup s'est terminé et il est déjà l'heure du bilan, auquel s'est pliée la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Dans un entretien au JDD, ce 17 juillet, elle a de nouveau fait la défense de la plateforme. Face aux 94.000 candidats toujours en attente sur Parcoursup, la ministre de l'Enseignement supérieur a argué que les lycéens pouvaient faire leur choix parmi les "100.000 places de formations encore vacantes".

Selon elle, ces places se trouvent "dans un peu plus de 5800 formations différentes", et ce, "aussi bien dans les nouvelles licences Accès Santé (62 LAS ont encore des places), dans les licences de droit, d’économie-gestion ou de lettres, que dans des formations sélectives comme les classes préparatoires, qui ne font plus le plein partout, en BTS ou en BUT".