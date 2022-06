Parcoursup 2022 : après les réponses du 2 juin, que faire ?

Les longues semaines d'attente prennent fin. Ce jeudi 2 juin, à partir de 19h, les 936.000 candidats, dont 622.000 lycéens désireux de commencer des études supérieures et 186.000 étudiants souhaitant se réorienter, ont reçu les premières réponses à leurs vœux sur la plateforme Parcoursup.

Jusqu'ici, elles ne sont disponibles qu'en mode consultation, "afin qu'ils puissent tous accéder simultanément à leur dossier", explique le ministère de l'Éducation nationale. Les candidats pourront commencer à y répondre "au cours de la soirée", et au plus tard le 7 juin, à 23h59. Si vous recevez une réponse favorable, que vous l'acceptez, et que vous renoncez à vos vœux en attente, la procédure prend fin.