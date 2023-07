Parcoursup : plus de 75.000 candidats restent encore sans affectation

En ce 9 juillet, "plus de 6.300 formations proposent encore plus de 100.000 places vacantes (hors apprentissage)", souligne le ministère. Il ajoute que "570.107 bacheliers ont reçu au moins une proposition d’admission", et que "plus de 9 lycéens sur 10 ont déjà obtenu, comme en 2022, au moins une réponse à leurs voeux de poursuite d'études supérieures".

La phase principale d'admission sur la plateforme, rendez-vous indispensable des candidats qui souhaitent accéder aux études supérieures, a pris fin il y a moins de 48 heures. Cette année, les délais ont été raccourcis : la phase principale "aura durée 37 jours, contre 108 jours en 2018". La phase d'admission complémentaire, qui a ouvert au 15 juin, doit quant à elle s'achever mi-septembre.