Parcoursup 2023 : inscription, choix des vœux... les bons conseils d'une experte

Pour parvenir à faire ses vœux pour les plus indécis, l'experte recommande par ailleurs de s'informer, à la fois sur la plateforme et sur internet, mais aussi lors des salons d'orientation et des journées portes ouvertes des établissements. "Tous les établissements qui sont Parcoursup vont coller leur journée portes ouvertes en janvier, février, mars. Pourquoi ? Le but, c'est que le jeune vienne et confirme ou infirme son choix", souligne Julie Mleczko.

L'occasion de prendre en compte des critères plus subjectifs, mais qui restent essentiels pour déterminer là où l'élève de Terminal étudiera durant les deux, voir trois prochaines années. "Évidement, il faut faire ses vœux en fonction d'un projet professionnel établi, mais le lieu où on va étudier, où va y passer du temps, c'est très important d'y être bien", ajoute encore l'experte.