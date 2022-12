Parcoursup 2023 : la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur ouvre ce mardi

Cette phase d'informations sera suivi de l'inscription sur Parcoursup, prévue à partir du 18 janvier et jusqu'au 9 mars. Durant cette période, les lycéens doivent également formuler jusqu'à 10 vœux et d'exprimer leur motivation. Ce n'est ensuite qu'en juin qu'ils recevront les premières réponses des formations auxquelles ils ont postulé et qu'ils pourront décider vers quel domaine d'enseignement, ils se dirigeront.