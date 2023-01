Parcoursup 2023 : le calendrier à connaître après l'ouverture des vœux le 18 janvier

Du 15 juin au 13 juillet. Début de la phase d'admission complémentaire. Les Terminales qui reçoivent des vœux continuent de répondre aux propositions des formations. Après les résultats du baccalauréat, le 4 juillet, ils doivent accepter une formation définitivement et peuvent alors effectuer leur inscription administrative. Le 13 juillet correspond au dernier jour pour accepter une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale. Selon les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, près de 117.000 candidats sur plus de 840.000 n'avaient reçu aucune réponse à la fin de la phase principale d'admission 2022.

Jusqu'au 12 septembre. Pour les élèves qui n'ont pas reçu de proposition d'admission, une phase d'admission complémentaire débute du 15 juin au 12 septembre. Les Terminales peuvent alors formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui ont encore des places disponibles.

À partir du 1er juillet, un accompagnement personnalisé de la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut également être sollicité. L'organisme est censé aider les lycéens à trouver une formation au plus près de leur projet et en fonction des places disponibles. À l'issue de cette phase complémentaire en 2022, un total de 160 bacheliers étaient encore sans affectation, ont indiqué les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.