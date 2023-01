Parcoursup 2023 : les nouveautés de la plateforme d'orientation post-bac

Première nouveauté, la plateforme 2023 voit un changement de design pour le moteur de recherche. Son fonctionnement reste néanmoins le même. Il permet toujours d'accéder aux 21.000 formations reconnues par l'État et disponibles sur la plateforme. Parmi elles, qu'elles soient sélectives (BTS, DUT, écoles, classes préparatoires...) ou non sélectives (licences...), les écoles publiques d'art et de design sont à partir de cette année toutes recensées sur la plateforme.

Autre modification, les fiches de présentation des formations ont été revues afin de faire des choix "de manière plus éclairée" vante la plateforme. Plusieurs rubriques ont été mises en place avec une présentation de la formation, ses options, les enseignements dispensés, le temps d'études... mais aussi un onglet avec les attendus, qui explique comment vont être analysés les dossiers, un autre donnant les modalités de candidature ou encore un sur les débouchés professionnels.

"Cette année, je pense qu'effectivement, Parcoursup a demandé aux établissements de faire un effort au niveau du degré d'informations. On parle souvent du problème d'opacité, des critères, des attendus de la formation, comment va être noté le dossier… C'était ce côté-là qui était un peu critiqué et sur lequel j'ai l'impression, les établissements ont plus communiqué", souligne auprès de TF1info Julie Mleczko, autrice du livre "Parcoursup, mode d'emploi".