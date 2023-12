Parcoursup 2024 : la plateforme ouvre ce mercredi, voici le calendrier à connaître

À partir d'aujourd'hui, les lycéens peuvent consulter les formations post-bac disponibles sur Parcoursup. Ils doivent ensuite attendre le 17 janvier 2024 pour formuler leurs vœux d'orientation. Retrouvez le calendrier complet de la plateforme.

Chaque année, c'est le même casse-tête pour les lycéens de terminale : comment choisir son orientation après le bac ? Ils peuvent dès aujourd'hui se renseigner sur les formations disponibles. La plateforme Parcoursup a ouvert à midi ce 20 décembre. Plusieurs étapes vont maintenant se succéder, jusqu'aux résultats à la fin de l'année.

Le 17 janvier, coup d'envoi pour formuler ses vœux

Du 20 décembre au 17 janvier. La plateforme ouvre ce mercredi. Elle recense les 23.000 formations accessibles en France après le baccalauréat. Les lycéens peuvent s'informer sur les conditions d'accès, les effectifs ou encore les matières enseignées.

Du 17 janvier au 14 mars. Les futurs étudiants pourront alors officiellement s'inscrire sur Parcoursup et formuler leurs vœux. Ils peuvent émettre 10 souhaits en formation classique et 10 en apprentissage, en plus des sous-voeux. Ils ne doivent pas être classés par ordre de préférence.

Du 14 mars au 3 avril. Les candidats ne peuvent plus modifier leurs choix, ils peuvent seulement les confirmer et remplir le dossier propre à chaque formation. Certaines demandent par exemple une lettre de motivation ou une présentation des centres d'intérêt de l'élève.

Du 30 mai au 12 juillet. Les premières réponses commencent à arriver, après un examen par les écoles et universités des dossiers de candidature. Trois réponses possibles : "oui", "oui si" et "refus". Les lycéens doivent donner leur réponse dans un délai de quelques jours. La plateforme est suspendue pendant les épreuves du baccalauréat, prévues du 16 au 23 juin.

Du 11 juin à début septembre. Les élèves n'ayant eu aucune réponse positive peuvent participer à la phase complémentaire, en demandant des formations avec des places restantes. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, 77.000 candidats étaient sans affectation à la fin de la phase principale en 2023.