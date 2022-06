Parcoursup : ouverture de la phase complémentaire d’admission ce jeudi

Seules les formations, sélectives ou non sélectives, ayant des places disponibles, sont proposées en phase complémentaire. Cela signifie que ces formations n'ont plus de liste d'attente avec des candidats qui auraient formulé des vœux en phase principale.

Vous pouvez formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux (en plus des ceux que vous avez confirmés avant le 8 avril) au fur et à mesure de la phase complémentaire. En plus, vous pouvez toujours formuler des vœux pour des formations en apprentissage dans la limite de 10 vœux maximum. À savoir : il n'y a pas de sous-voeux en phase complémentaire. Chaque formation demandée correspond à un vœu.