Parcoursup continue de stresser les jeunes, qui jugent la plateforme inéquitable

Enfin, si la plateforme est considérée comme un peu plus informative que l’an passé, son manque d'équité est toujours dénoncé. Sur une base de 805 jeunes en terminale ou étudiants, 76% estiment que la plateforme ne permet pas un accès équitable à l'enseignement supérieur.

"C'est un système qui fait qu'aujourd'hui, on a plus ou moins 90.000 personnes qui se retrouvent à l'issue de la première phase sans résultat", dénonce ainsi auprès de LCI Manès Nadel, porte-parole du syndicat étudiant, la Voix lycéenne, à Paris. Pour les candidats qui n'ont reçu aucune proposition d'admission d'ici au 15 juin, il sera toujours possible de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui ont encore des places disponibles.

Sondage BVA pour L'Étudiant, réalisé par mail, du 30 mars au 16 avril 2023, auprès d'un échantillon de 1609 jeunes dont le niveau d'étude est compris entre la seconde et Bac + 2, résidant en France métropolitaine, en outre-mer et à l'international. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables du sexe, de la région et du niveau d’étude.