Parcoursup : dernier jour pour formuler ses vœux

Dernières heures de réflexion pour les lycéens de Terminale. Ils ont jusqu'à ce jeudi 9 mars à minuit pour formuler leurs vœux dans Parcoursup avant d'enchaîner avec une autre échéance stressante, les épreuves de spécialité du bac, qui se tiendront pour la première fois en mars.

Depuis le 18 janvier et jusqu'à jeudi soir, les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation doivent s'inscrire et sélectionner sur Parcoursup leurs vœux d'études supérieures, parmi 21.000 formations reconnues par l'État. Chaque candidat peut formuler dix vœux, sans avoir à les classer, et renseigner des sous-vœux en fonction des formations.