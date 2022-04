Parcoursup : suite à un problème informatique, le délai pour compléter ses vœux est reporté au 8 avril

Les lycéens de terminale et les jeunes en réorientation avaient jusqu’au mardi 29 mars pour formuler leurs 10 vœux maximum et 20 sous-voeux parmi toutes les formations reconnues par l'État. Une fois cette date passée, le dossier de chaque candidat devait être finalisé entre le 30 mars et le 7 avril avec les éléments demandés par les formations afin de confirmer les vœux soumis.

Mais les nombreuses difficultés rencontrées pour se connecter ont contraint la plateforme à proposer un délai supplémentaire de 24 heures. "Pour vous permettre de compléter votre dossier et de confirmer vos vœux, vous bénéficiez d'un délai supplémentaire de 24 heures : la date limite est reportée au vendredi 8 avril. Nous vous remercions pour votre compréhension", a-t-elle indiqué sur Twitter.