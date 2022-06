Parcoursup : à peine publiés, les résultats font déjà des déçus

Face à ces situations, certains dénoncent un système fébrile, qui se base sur un algorithme "qui n’est pas programmé pour être impartial ". Il faut dire que depuis quelques années, la plateforme est pointée du doigt pour ses défaillances, et notamment sa méthode de sélection.

"Il y a trop d’injustice au niveau des critères de sélection" explique Juliette Menier, élève en classe de terminale. "Les formations choisissent les candidats en fonction des meilleurs dossiers. Pour avoir le dossier le plus parfait, il faut commencer à le préparer suffisamment tôt, car ça prend du temps, mais on commence à se préoccuper des études et de Parcoursup seulement au lycée. Je pense que les critères de sélection devraient se limiter aux dossiers scolaires de Première et Terminale et non pas s'élargir à la vie extrascolaire", ajoute-t-elle.

En plus de tout cela, la grande majorité des formations ont un nombre de places réservées pour les boursiers, les sportifs de haut niveau, les bacheliers professionnels… ce qui enlève des places pour les autres élèves qui se retrouvent alors très loin sur les listes d'attente.