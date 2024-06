La phase d'admission complémentaire de Parcoursup ouvre ce mardi. Les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation pourront formuler de nouveaux vœux. Cette phase se terminera le 12 septembre prochain.

Nouvelle étape pour Parcoursup. La phase d'admission complémentaire de la plateforme Parcoursup, qui permet aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations qui disposent encore de places, ouvre ce mardi aux lycéens de terminale et aux étudiants en réorientation.

À compter de 14h, les candidats pourront se connecter à cette phase d'admission complémentaire, qui se terminera le 12 septembre. Les formations répondront ainsi aux candidats "au fur et à mesure des candidatures" pour cette phase, qui s'ajoute à la phase d'admission principale de la plateforme qui, elle, se termine le 12 juillet, selon le ministère de l'Enseignement supérieur.

Impossible de formuler le même vœu que précédemment

Qui est concerné par cette phase d'admission complémentaire ? "Les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission en phase principale, les candidats dont tous les vœux sont en liste d'attente, les candidats qui ont déjà accepté une proposition d'admission en phase principale, mais souhaitent faire de nouveaux vœux pour des formations qui les intéresseraient davantage, les candidats inscrits sur Parcoursup qui n'ont pas confirmé de vœux au 3 avril dernier ou qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup", est-il précisé sur le site dédié à la plateforme d'accès.

Les candidats ne peuvent en revanche "pas formuler exactement le même vœu pour une formation s'ils l'avaient déjà demandée en phase principale, mais pourront demander la même formation dans un autre établissement", poursuit-on. Des démarches à mener en même temps que les révisions du bac (philo le 18 juin, épreuves de spécialités du 19 au 21 juin, grand oral du 24 juin au 3 juillet). Pendant les épreuves écrites, les délais de réponse aux propositions d'admission de Parcoursup seront suspendus (du 16 au 23 juin).

Les candidats reçoivent des réponses à leurs vœux depuis le 30 mai dernier, après trois mois d'attente. La plateforme a recueilli cette année les vœux de quelque 945.500 candidats, contre 917.000 l'an dernier. Parmi eux, 645.000 sont des lycéens, 169.000 des étudiants qui veulent changer de voie, 97.000 sont des personnes en reprise d'études et 34.500 sont des jeunes suivant une scolarité étrangère. L'an dernier, plus de 77.000 candidats étaient toujours en attente à la fin de la phase principale, et 148 bacheliers étaient sans affectation à la fin de la phase complémentaire.