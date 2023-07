Parcoursup : les filles et les élèves de milieux défavorisés auraient tendance à se dévaluer

Parcoursup pose bien des problèmes, mais les filles et les élèves de milieux défavorisés y sont d'autant plus confrontés. Selon une étude de l'Institut de Politique publique menée en 2021 auprès de 2000 lycéens et dont les conclusions ont été publiées ce mercredi 12 juillet, ces populations seraient, faute de confiance en soi, plus susceptibles de faire des choix d'orientations ambitieux, en sous-estimant leur niveau.

Pour arriver à ces conclusions, les auteurs de l'étude, Camille Terrier professeure à l'université de Queen Mary à Londres, Renke Schmacker postdoctorant à HEC Lausanne et Rustamdjan Hakimov professeur dans le même établissement, ont demandé aux différents participants de l'étude d'évaluer leur rang à l'échelle nationale, en fonction de leur moyenne générale.

Selon l'étude, parmi les très bons élèves (moyenne supérieure à 16/20), "les filles se sous-estiment et placent au-dessus d'elles 8,3% de la population totale des élèves de plus que les garçons". Même constat pour les élèves d’origine sociale défavorisée qui "placent au-dessus d'eux 4,7% de la population totale des élèves de plus que ceux d’origine sociale plus favorisée".