Parcoursup : un "site d'entraînement" lancé pour simuler la phase d'admission

La phase principale d'admission de Parcoursup débutera le jeudi 30 mai. En attendant, le ministère de l'Éducation nationale lance un "site d'entraînement" simulant cette phase d'admission. L'objectif : préparer les candidats aux diverses réponses possibles.

Les futurs étudiants ont forcément coché la date dans leur calendrier : le 30 mai prochain, la phase principale d'admission de Parcoursup débutera. À compter de cette date, les premières réponses à leurs candidatures seront apportées, et ils devront choisir de les accepter, les refuser, ou encore les conserver en attente. Une période complexe, que le gouvernement entend simplifier.

"Se préparer au mieux au fonctionnement de la phase d'admission"

Pour y parvenir, le ministère de l'Éducation nationale lance ce jeudi 16 mai "un site d'entraînement à la phase d'admission". "L'objectif de ce site est de permettre aux candidats de se préparer au mieux au fonctionnement de cette phase d'admission et donc de limiter ainsi le stress lié à la découverte des fonctionnalités de la plateforme", indique le ministère dans un communiqué. "Le site liste les 'règles d'or' pour tout savoir sur cette phase d'admission et propose aux candidats de tester leurs connaissances grâce à une série de quiz."

Dans le détail, le site propose diverses situations : des propositions d'admission en attente de réponse (ou pas), des vœux en attente et des vœux refusés. En cas de proposition positive, le candidat est invité à accepter définitivement la formation, à l'accepter en maintenant d'autres vœux, ou encore à la refuser. Il est aussi possible de renoncer aux vœux en attente. Une façon, vante le ministère, de connaître d'ores et déjà les différents choix possibles en attendant les réelles réponses à la fin du mois.

Le ministère de l'Éducation nationale préconise aux établissements scolaires de tester ce site avec les élèves avant le 30 mai. "Le site peut être aisément utilisé au lycée lors de séquences élaborées par les équipes pédagogiques et éducatives ou par les équipes des centres d'information et d'orientation pour rassurer les candidats et les aider à avoir les bons réflexes", conclut le ministère.