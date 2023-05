Parcoursup : les premières propositions d'admission dévoilées ce jeudi

À chaque étape, la plateforme, qui a succédé en 2018 au système APB (Admission Post-bac), continue de susciter du stress chez les lycéens, qui appréhendent toujours la sélection engendrée par cet outil. Conscients de ce problème, les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont assuré qu'ils allaient cette année s'efforcer de "réduire le sentiment d'attente des candidats et le stress", en générant "des propositions à plus de candidats, plus tôt".

Parmi les améliorations proposées, le classement des vœux toujours en attente par ordre de préférence dès le 30 juin. Ou encore la clôture plus rapide cette année de la phase d'admission principale, au 7 juillet au lieu du 13 juillet, pour laisser plus de temps aux lycéens et aux familles pour préparer la rentrée (inscription administrative, recherche d'un éventuel logement...).