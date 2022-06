ParcourSup : un jeune migrant voit ses 25 vœux acceptés, son lycée "très fier de lui"

Une performance d'autant plus remarquable que le jeune homme ne parlait qu'un français rudimentaire à son arrivée en France en 2019 en provenance de Kinshasa. Ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir les notes de 15 et 17 aux oraux et écrits du bac français. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. Selon le quotidien régional, celui dont la mère est morte et dont le père habite en Angola, était sans domicile quand il a été repéré par l’Adjim, une association brestoise qui accompagne les jeunes migrants isolés et les aide à se loger et à aller à l'école.

Là, Jonathan, qui n'avait pas été scolarisé entre la 6e et la 3e, apprend le français de manière intensive et se retrouve finalement admis en section Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) du lycée Dupuy-de-Lôme. Cette trajectoire fulgurante ne surprend pas ceux qui ont su lui tendre la main. "Ça ne m’étonne pas. Ce garçon m’impressionne. Il apprend avec une telle rapidité", se réjouit, toujours auprès de Ouest-France, Michèle Le Gall, qui a accueilli le jeune homme chez elle, au tout début de son arrivée en France.