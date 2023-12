Parent dauphin : quelle éducation donne-t-il à son enfant ?

À la fois fermes et souples, les parents dauphins jouent sur deux tableaux. Pour les enfants, ce modèle parental permet de développer plusieurs compétences comme l’autonomie et l’estime de soi. Voici les principales caractéristiques de cette méthode d’éducation.

Tigre, hélicoptère, méduse, dauphin… autant d’étiquettes qui peuvent coller à la peau des parents. Les dauphins se situent à mi-chemin entre les parents tigres qui font preuve de beaucoup d’autorité et les parents méduses, très permissifs.

Mais pourquoi cette analogie avec le mammifère marin ? Comme le souligne le site Doctissimo, les parents utilisent les qualités du dauphin (intelligence, esprit ludique et sociabilité) pour élever leur enfant. Cette métaphore animalière fait également référence au corps du dauphin, à la fois ferme et flexible.

D’où vient le concept de parent dauphin ?

Comme le raconte The Health Site, le terme de « parent dauphin » est né il y a environ neuf ans sous la plume de Shimi Kang, psychiatre formée à Harvard et mère de trois enfants.

Dans son livre « The Dolphin Way : a parent’s Guide to Raising Healthy, Happy and Motivated Kids – Without Turning into a tiger » (« La voie du dauphin : un guide à l’usage des parents pour élever des enfants sains, heureux et motivés – sans se transformer en tigre »), l’auteur explique que cette éducation apprend aux enfants à travailler durement mais jamais au détriment de leur bien-être et santé mentale.

Les principales caractéristiques du parent dauphin

Trouver le bon équilibre représente la clé. Les parents dauphins rejettent tout autoritarisme sans pour autant faire preuve de laxisme. Bien que fermes sur certaines règles comme le respect des horaires, ils savent aussi se montrer souples dans des situations exceptionnelles. En cas de bons résultats scolaires, les parents dauphins autorisent leur enfant à vivre ses passions, par exemple.

Douceur et communication restent au rendez-vous quand il s’agit de guider son enfant et de poser un cadre. A contrario, il est hors de question pour les parents dauphins de surprotéger et encore moins d’étouffer leurs enfants.

L’objectif de ce style parental consiste à accompagner sa progéniture de manière à ce qu’elle soit capable d’affronter les aléas de la vie. Souvent intuitif, ce modèle éducatif se démarque également par son caractère unique. Dans les colonnes du Time, le Docteur Shimi Kang explique qu’il convient de s’adapter à chaque enfant. Il n’existe pas de modèle identique applicable à tous les individus.

Les avantages de ce style parental

Ce modèle parental développe de nombreuses compétences chez l’enfant. En se sentant soutenu par ses parents, il gagne en estime et confiance. Encouragé à faire ses propres choix, il peut également renforcer son autonomie et son indépendance.

Cette méthode d’éducation apprend aussi aux plus jeunes à assumer la responsabilité de leurs actes. Faire des erreurs est admis comme une façon de progresser. Quant aux émotions, elles ne s’avèrent pas refoulées mais reconnues, nommées et validées tant du point de vue de l’enfant que du parent.