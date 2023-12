Parent tigre : en quoi consiste cette méthode éducative ?

À l’inverse du parent poule, le parent tigre fait preuve d’une grande sévérité et possède des exigences très élevées. Généralement, le parent tigre possède des intentions nobles et ne se rend pas compte qu’il nuit à l’épanouissement de son enfant. En fonction du niveau de contrôle et de certains facteurs, l’impact négatif peut être plus ou moins important.

Théorisé par l’auteure Amy Chua en 2011 dans son livre polémique « L’hymne de bataille de la mère tigre », ce concept évoque l’éducation très stricte issue de la culture chinoise. À contre-courant de l’éducation positive et bienveillante, cette course à l’excellence impose un emploi du temps chargé ainsi qu’une grande rigueur et de la discipline. Convaincu d’agir pour le bien de sa progéniture, le parent contrôlant exerce une pression excessive sur l’enfant au détriment de son bien-être.

À quoi reconnaît-on un parent tigre ?

Autoritaire, peu chaleureux, rigide… autant de qualificatifs pour désigner le parent tigre, comme le confirme la psychologue Mélanie Laberge dans un article pour Radio Canada. Pour le parent tigre, la réussite prime sur tout y compris sur le bonheur de son enfant. Cette éducation « à la dure » nécessite un investissement.

Ainsi, le parent tigre a tendance à inscrire son enfant à de nombreuses activités extrascolaires ou à des cours particuliers. Au lieu des loisirs habituels (télé, smartphone, jeux vidéo…), les activités instructives comme les visites au musée sont privilégiées. Attaché au respect des règles et à l’excellence, le parent tigre néglige le repos de son enfant et met en place des sanctions en cas de manquements.

Un style parental plutôt qu’une maladie

Les mamans et papas tigres ne souffrent d’aucune maladie. Ce comportement contrôlant ne relève pas d’une pathologie. Il s’agit avant tout d’un style parental. Ce besoin de contrôle peut provenir d’une grande anxiété qui entraîne un besoin de surprotection envers son enfant.

D’autres parents tigres reproduisent simplement l’éducation qu’ils ont reçue. Parce qu’ils considèrent qu’elle a eu un effet positif sur eux, ils continuent de la perpétrer.

Les effets sur l’enfant d’avoir un parent tigre

Chacun éduque son enfant comme bon lui semble. Il n’y a rien de systématique. Cependant, plusieurs études dont celle publiée en 2021 dans la revue Development and Psychology expliquent que la sévérité des parents peut avoir des incidences sur l’enfant, causant notamment un niveau élevé d’anxiété.

Parce qu’il n’a pas l’occasion de s’exprimer au quotidien, l’enfant peut aussi souffrir d’un manque de confiance en soi. À cela s’ajoute bien souvent la peur d’être puni et de ne pas répondre aux attentes. Afin de ne pas décevoir son père ou sa mère, le jeune individu peut aller jusqu’à mentir ou tricher.

Face à un parent contrôlant, un enfant a tendance à se sentir en conflit entre ses envies et ce qu’on lui demande. Sans oublier l’agenda surchargé qui épuise et conduit parfois à un burn-out. Dans les cas les plus graves, les enfants de parents contrôlants sont plus susceptibles de se livrer à la toxicomanie, à l’alcoolisme ou à la délinquance.