Parentalité bienveillante : 3 clés pour tendre vers une éducation positive

Lorsqu’un enfant fait une crise qui nous semble parfois démesurée, on aurait tendance à lui en vouloir et penser qu’il veut simplement nous rendre la vie dure. Pourtant, bien que vous soyez très important à ses yeux, il n’agit pas pour vous faire vivre un moment difficile, mais parce qu’il en traverse un personnellement. C’est la raison pour laquelle il est important de ne pas négliger ses émotions : il peut se fâcher très fort puisque son doudou sent la lessive, ou bien pleurer à chaudes larmes, car papa est parti au travail. Peu importe le motif de son mécontentement, accompagnez-le dans ces moments difficiles. Votre empathie et votre soutien lui permettront de comprendre que ses ressentis comptent et sont écoutés. Un enfant qui se sent compris et considéré sera susceptible d’être bien plus attentif à vos consignes.