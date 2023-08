Discipline positive : les 4 erreurs à éviter avec ses enfants

Un enfant appréciera de prendre des décisions et, dans certaines situations, d’avoir l’opportunité de se débrouiller seul. Prenez garde tout de même à ne pas trop lui en demander non plus ! Si votre bout de chou peut choisir quel goûter il va emmener à l’école ou quels vêtements il va emmener pour ses vacances chez ses grands-parents, ne le laissez pas décider de tout pour autant. Votre enfant a besoin de règles, de repères et d’explications constantes pour évoluer. Il faut donc lui permettre de vivre la magie de l’insouciance de l’enfance, avant d’avoir des factures et les impôts à payer !