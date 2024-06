Il n'est pas rare que les enfants piquent des crises de colère qui dépassent l'entendement et laissent les parents circonspects. Selon les chercheurs, ces tempêtes émotionnelles explosent lorsque les enfants sont submergés par l'émotion. Benjamin Muller révèle dans Bonjour ! La Matinale TF1 qu'il y a un jour plus propice que les autres aux crises de colère.

Tous les parents et les grands-parents ont été, au moins, une fois dans leur vie, confrontés à une grosse crise de colère des plus petits. Ces crises, ponctuées de pleurs et de hurlements plus ou moins stridents, apparaissent parfois au moment le moins opportun : pendant les courses, le trajet en train, au parc. Des chercheurs américains se sont penchés sur le sujet pour essayer de comprendre ce phénomène et ils ont découvert que c’est "le vendredi que l’impulsivité des enfants augmente le plus" (Child Development). Pourquoi ? Décryptage de Benjamin Muller dans Bonjour la Matinale de TF1.

Le vendredi, c’est permis ?

Une combinaison de facteurs explique pourquoi c’est précisément le vendredi que les enfants ont tendance à sortir plus facilement de leurs gonds. D’abord, la fatigue, le stress, mais surtout, l’étude démontre que les enfants s’autorégulent toute la semaine. Les petites têtes blondes refrènent leurs émotions lorsqu’ils sont à l’école ou avec les nounous. Lorsque arrive le vendredi, ils relâchent alors la pression.

Mégane, mère de deux enfants, âgés de 3 et 7 ans, raconte que chez elle, "ça peut partir en vrille dès sept heures du matin, parce que… la tartine n’est pas coupée dans le bon sens". Certes, cette colère est irrationnelle, mais pour l’enfant, c’est une manière de rappeler qu’il est là. Violette, elle, confie qu’en récupérant son tout petit à la crèche, ce dernier "a pleuré pendant plus de trente minutes en faisant une très grosse crise de nerf, je n’ai même pas pu monter dans le tramway tellement il hurlait". La raison de la colère ? Le petit voulait que son père le récupère et non sa mère. Pour Alexandra, la crise de sa fille a dépassé toute forme d’entendement. "Il était 10 h 30, il y avait des gâteaux qui traînaient encore sur la table. Je m’apprête à les ranger parce que ce n’est plus l’heure de les manger, et là, ma fille est partie dans une colère monstre, elle est allée dans la cuisine, elle s’est accroupie… pour déféquer en plein milieu de la cuisine".

Comment gérer les colères des enfants ?

Pour les psychologues, ces crises sont appelées des "tempêtes émotionnelles". Contrairement aux adultes, les enfants ne peuvent pas réguler eux-mêmes leurs émotions, parfois, ils sont submergés et cela devient irrationnel. Le trop-plein se manifeste alors par des pleurs, des cris, des objets qui volent dans la pièce. Que faire alors quand les enfants traversent cette tempête ? Les psychologues conseillent une chose : ne rien faire, justement. Selon eux, il faut attendre que ça passe et ne surtout pas crier plus et ne pas céder à la colère. Même si c’est difficile, il est important de parler calmement, la voix posée. Une fois que la crise est passée, vient le temps du débrief pour que l’enfant puisse décrire ses émotions et essayer de comprendre ce qu’il s’est passé pour que le schéma ne se répète pas.