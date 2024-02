Parents, ces phrases mnémotechniques sont à transmettre à vos enfants

Une phrase mnémotechnique est un outil de mémorisation permettant de se souvenir de quelque chose. Il peut s’agir d’une abréviation, d’une liste de mots, d'une rime ou encore d’une image mentale. De l’ordre des planètes aux Sept Merveilles du monde, voici des phrases mnémotechniques à partager à vos enfants.

On les répète parfois par habitude, sans se souvenir de leur utilité. La liste de mots "mais où est donc or ni car ?" vous évoque sans aucun doute quelque chose, mais vous rappelez-vous de sa signification ? Enfant, vous l’avez certainement appris par cœur pour retenir les conjonctions de coordination du français. Les phrases mnémotechniques sont des outils facilitant la mémorisation d’une information. S’il est possible d’en créer à sa guise, certains sont célèbres et utiles à connaître.

Les moyens mnémotechniques pour aider les enfants à retenir des informations essentielles

Parmi les phrases mnémotechniques à connaître par cœur, il y a notamment la phrase “Me Voici, Tonton Marcel, Je Suis Un Nageur Professionnel” pour se rappeler l’ordre des planètes du système solaire de la plus rapprochée à la plus éloignée du Soleil. La première lettre est la même que celle des planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Toujours en géographie, le simple mot "voilà" permet de se souvenir des cinq fleuves de Russie : la Volga, l’Ob, le Ienisseï, la Léna, l’Amour. Dans la même veine, les initiales "Holmes" font référence aux grands lacs d’Amérique du Nord : Huron, Ontario, Saint-Laurent, Michigan, Erié, Supérieur.

En termes de culture, il est important de connaître les Sept Merveilles du monde, et pour les retenir, une phrase peut vous aider. "Mostapha ! J’attends la copie !" comprend le début de chacune d’entre elles : MAUsolée d’Halicarnasse, STAtue de Zeus à Olympie, PHAre d’Alexandrie, JArdins suspendus de Babylone, TEMple d’Artémis à Éphèse, COlosse de Rhodes, PYramides d’Égypte. Et pour les sept péchés capitaux, avec le groupe nominal "ce galop”" impossible de ne pas penser à Colère, Envie, Gourmandise, Avarice, Luxure, Orgueil, Paresse.

Ces autres phrases mnémotechniques pour briller en société

Du côté des phrases mnémotechniques pratiques ou drôles que vos enfants se feront un plaisir de révéler à table en repas de famille ou en classe, il y a "À Jouer Presque Seul, Tu Deviens Grincheux". Si elle ne vous évoque rien, révisez votre copie, elle permet de retenir le nom des sept nains du dessin-animé Blanche-Neige : Atchoum, Joyeux, Prof, Simplet, Timide, Dormeur, Grincheux.

Pour dissocier Dupond et Dupont, les célèbres frères des Aventures de Tintin aux noms différents, c’est très simple : Dupond a la moustache tombante comme un D et Dupont a la moustache pointue comme les barres du T.

En ce qui concerne l’orthographe, le mot "hirondelle" comporte deux "l" car "elle vole avec deux ailes", "mourir" ne prend qu’un "r" puisqu’on "ne meurt qu’une fois" et il n’y a qu’un "l" à "enveloppe" parce que l'"on ne met qu’une lettre dans une enveloppe."