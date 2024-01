Parents, cette nouvelle fonctionnalité d'Instagram va mieux protéger vos enfants

Meta a annoncé ce jeudi 25 janvier de nouvelles mesures pour mieux protéger les jeunes utilisateurs de ses réseaux sociaux. Ainsi, les mineurs ne pourront plus recevoir de messages provenant de contacts inconnus sur Messenger et sur Instagram. Seuls leurs amis ou les personnes qu’ils suivent pourront converser avec eux.

Comme de très nombreux parents, vous passez sans doute votre temps à jouer les détectives auprès de vos ados, scotchés à leurs réseaux sociaux, notamment le très populaire Instagram. Votre hantise : les personnes malveillantes qui pourraient tenter d’entrer en contact avec eux via leur messagerie privée. Alors au détour de questions détournées, vous prêchez le faux pour savoir le vrai au risque de vous attirer des reproches. Vous allez pouvoir ranger votre casquette de fin limier, car le groupe Meta (maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, notamment) a annoncé ce jeudi 25 janvier de nouvelles mesures pour mieux protéger les jeunes utilisateurs.

Avant qu'un adolescent puisse modifier certains paramètres d'Instagram, il devra désormais obtenir l'approbation de ses parents Le groupe Meta

Un paramètre activé par défaut sur leur compte Instagram empêchera désormais les adolescents de recevoir des DM (messages privés) d’un utilisateur qu’ils ne suivent pas, a expliqué la plateforme dans un communiqué. "Avant qu'un adolescent puisse modifier certains paramètres d'Instagram, il devra désormais obtenir l'approbation de ses parents via les outils de supervision parentale" de l'application, indique notamment le groupe californien.

Un utilisateur mineur aura ainsi besoin de la permission explicite de ses parents pour faire passer son compte de privé à public, accéder à plus de contenus dits "sensibles" ou avoir la possibilité de recevoir des messages de personnes qu'il ne suit pas déjà sur la plateforme. Pour les mineurs, la messagerie sera par défaut fermée à toute personne avec qui ils ne sont pas déjà connectés sur Instagram. La plateforme indique que cette nouvelle fonctionnalité sera également apportée sur Messenger (la messagerie de Facebook).

Un public vulnérable

Par ailleurs, pour restreindre le temps d'écran des enfants, comme envisagé par Emmanuel Macron lors de sa dernière conférence de presse, Meta a annoncé jeudi 18 janvier l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité "Notification tardive", qui apparaîtra "automatiquement" sur le compte Instagram des utilisateurs mineurs en cas d'utilisation entre 22h et 4h du matin, pour les encourager à fermer l'application.

Il faut dire que Meta est régulièrement sous le feu des critiques pour sa gestion de la modération et mis en cause pour ses manières dont il traite la protection des mineurs. Fin octobre, plus de quarante États américains ont ainsi porté plainte contre le groupe, estimant que ses plateformes nuisent à la "santé mentale et physique de la jeunesse", évoquant les risques d'addiction, de cyber-harcèlement ou de troubles de l'alimentation. "Meta a exploité des technologies puissantes et sans précédent pour attirer (...) et finalement piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profits", avaient déclaré les procureurs généraux dans la plainte.

Selon les États, démocrates et républicains, le groupe californien a "dissimulé la façon dont ces plateformes exploitent et manipulent les consommateurs les plus vulnérables", et "négligé les dommages considérables" causés à la "santé mentale et physique des jeunes de notre pays". La Commission européenne a de son côté annoncé en novembre avoir ouvert une enquête sur les mesures mises en œuvre par Meta, et Snap (Snapchat) pour protéger les mineurs, notamment leur "santé physique et mentale", à la suite d'une démarche identique visant TikTok et YouTube.