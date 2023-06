Parents connectés : et si vous étiez responsables de l’addiction de vos enfants aux écrans ?

La revue de Braune-Krickau et ses collègues (2021) décèle que les enfants de parents catégorisés comme “très connectés” explorent moins leur environnement que les enfants de parents considérés comme “peu connectés”. Ils sont aussi en général plus introvertis et peuvent par la suite développer des troubles pouvant ressembler au syndrome autistique. D’autres études (Gillioz, Lejeune, Gentaz 2022) démontrent que les plus jeunes peuvent aussi présenter des comportements agressifs et perturbateurs pour attirer l’attention de leurs parents. De façon générale, que l’on soit un enfant ou un adulte, la conclusion reste la même : plus l’on se connecte au monde virtuel, moins on crée du lien avec ceux qui nous entourent. Si votre enfant constate que les écrans vous intéressent plus que sa propre personne, votre relation risque de se détériorer.