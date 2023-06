Pourquoi trop d’écrans réduisent l’apprentissage de vos enfants ?

Si les spécialistes de santé préconisent de ne pas laisser les enfants de moins de 2 ans, voire 3 ans, devant les écrans, c’est parce que les interactions sociales et verbales doivent être au cœur des activités quotidiennes. C’est principalement ce manque d’échanges qui peut affecter le développement du langage des enfants.

Si un court accès aux écrans leur est donné, il est très important d'interagir avec eux. “Qu’as-tu retenu de ce que tu as entendu ?”, “Qu’est-ce qui t’a fait le plus rire ?”, “Est-ce que quelque chose t’as semblé étrange ou t’as fait de la peine ?”, autant de questions qui peuvent inciter votre enfant à utiliser les mots de vocabulaires entendus par l’enfant. L'Académie Américaine de Pédiatrie (AAP) ne dit pas non aux écrans – tant qu’ils sont au maximum éducatifs – mais souligne l'importance d'une présence parentale : “Une interaction entre l'adulte et l'enfant pendant l'utilisation des écrans est cruciale.”

Les spécialistes recommandent donc aux parents de contrôler le contenu regardé par les enfants, mais aussi et surtout de réduire l’accès des petits aux écrans le plus tôt possible. Le but est d’éviter l’impact négatif sur la scolarité, les troubles du sommeil, la sédentarité et la cyberdépendance.