Quelles règles votre enfant doit-il apprendre à respecter sur les réseaux sociaux ?

Lorsqu’on se balade dans la rue, on sait qu’on ne doit pas insulter gratuitement quelqu’un, le prendre en photo sans son consentement ou encore voler son travail pour s’attribuer le mérite de son œuvre. Sur les réseaux sociaux, c’est précisément la même chose : on se doit de respecter la loi. Il est donc important de dire à votre enfant de ne pas poster une photo de quelqu’un sans avoir reçu son autorisation au-préalable. De la même façon, il ne doit pas repartager un contenu professionnel (une photo de photographe, une illustration graphique) sans mentionner le nom de la personne concernée. Afin de rester dans la légalité, on ne publie pas non plus des clichés nus, ni des propos incitant à la haine et à la violence ; deux actions passibles d’amendes et de poursuites judiciaires.