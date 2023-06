Parents : quels écrans autoriser aux jeunes enfants, âge par âge ?

De six à neuf ans, votre enfant se sent déjà grand. Pourtant, il ne l’est pas et votre rôle est encore de le protéger. Les jeux vidéo peuvent être autorisés, mais vérifiez d’abord leur contenu. Vous pouvez consulter le site Entertainment Software Rating Board, car il propose un classement des jeux vidéo et des applications selon les âges. De plus, fixez ensemble un temps limite de jeu que vous aurez défini en amont. Si votre enfant ne voit pas les minutes passer et que l’heure de manger est arrivée, prévenez-le avant de lui demander d’éteindre son écran. Ainsi, il ne se sentira pas pris par surprise. En parallèle, rappelez-lui que les activités avec les copains ou les échanges de façon générale sont tout aussi stimulants. En ce qui concerne Internet, comme l’a conseillé Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les pratiques numériques, lors de son passage chez BFM TV en avril 2023, il ne vaut mieux pas leur autoriser l’accès avant l’âge de 12 ans.