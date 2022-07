Paris : 3000 élèves en moins à la rentrée scolaire, une baisse moins importante qu'en 2021

Cette année encore, les bancs des écoles de la capitale seront un peu plus clairsemés. Paris comptera à la rentrée scolaire au moins 3000 élèves de premier degré en moins qu'en 2021, une baisse deux fois moins importante que lors de la rentrée précédente, en pleine crise sanitaire, a indiqué lundi 4 juillet l'académie.

L'académie de Paris prévoit "17 ouvertures et 14 fermetures de classes en dépit d'une baisse prévue du nombre des élèves de plus de 3000 entre les rentrées de septembre 2021 et septembre 2022", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "C'est heureusement, pour l'instant, deux fois moins que l'année dernière" quand 6000 élèves de moins avaient été recensés, a souligné auprès de l'AFP Patrick Bloche, l'adjoint à l'éducation à la mairie de Paris. "On retrouve un niveau de baisse comparable aux années précédentes."

Malgré la "très forte baisse de la population scolaire", l'académie souligne avoir "fait encore le choix de limiter le nombre de fermetures de classes" grâce à "une dotation ministérielle qui ne prévoit pas de retraits d'emplois".