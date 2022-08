Paris en tête, Lyon dans le top 10... Découvrez les villes les plus chères pour les étudiants

Sans surprise, et comme depuis de nombreuses années, l’Île-de-France concentre huit des dix villes les plus chères pour les étudiants. Selon le classement actualisé établi par l'Unef, Paris reste largement en tête - avec un reste à charge mensuel de 1322,52 € - devant Nanterre (1190,52 €), Saint-Denis (1176,52 €), Créteil (1172,52 €), Orsay (1132,52 €), Guyancourt (1114,52 €), Cergy (1099,52 €) et Champs-sur-Marne (1077,52 €). Nice est la première ville non-francilienne à apparaître dans ce palmarès, à la 7e position (1113,73 €). De son côté, Lyon, 9e, fait son apparition dans le top 10 (1095,73 €). Marseille occupe, de son côté, la 14e position. À noter que Toulouse n'est que 20ᵉ (973,64 €), juste devant Nantes (965,56 €). Dijon (29e, 919,89 €), Caen (36e, 898,98 €) et Brest (41e, 883,14 €) restent, elles, très attractives.

Le coût de la vie étudiante a le plus progressé dans des villes moyennes, comme Angers (+11,42 %), Brest (+11,40 %), Perpignan (+8,39 %), Chambéry (+8,03 %) ou encore Metz (+8,03 %).

Au contraire, Mulhouse (42e, +4%), Saint-Etienne (46e, +6%) et Le Mans (47e, +6%) ont été davantage préservées de cette augmentation. Mieux, Champs-sur-Marne (10e, 1077,52 €) enregistre une baisse de 4%.