Pensions alimentaires : qu'est-ce qu'a changé l'Aripa depuis son instauration ?

Selon les données de la Caf, plus de 425 000 couples, mariés ou non, se séparent chaque année. Environ un sur deux a eu au moins un enfant. Dans la majorité des cas, cela conduira à une garde exclusive et donc à l’octroi d’une pension alimentaire. Ce système de compensation des dépenses liées à la vie quotidienne de l’enfant concerne donc aujourd’hui près d’un million de familles monoparentales. La pension alimentaire représente en moyenne 18 % des revenus de ces familles. Leur non-paiement peut donc avoir des conséquences graves. Il pouvait cependant être difficile pour les parents créanciers d’obtenir une réponse rapide de la justice en la matière. C’est pourquoi l'Aripa (agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires) a été mise en place.