Personnalité, amélioration du vocabulaire et des résultats scolaires… Pourquoi les enfants devraient-ils lire davantage ?

Parmi les principaux bienfaits de la lecture sur le développement cognitif de votre enfant, on valorisera surtout le fait qu’elle fasse travailler son cerveau ! Plus votre enfant lira, plus il apprendra le langage écrit, qu’il distinguera de celui que l’on utilise plutôt à l’oral. En plus de stimuler son esprit, cette compétence permet d’apprendre de nouveaux mots et ainsi d’enrichir son vocabulaire. Étant donné que les écrits sont mis en contexte, votre enfant pourra aussi comprendre le sens de ces mots qu’il n’entend pas forcément au quotidien. Que ce soit un livre jeunesse, un roman ou même une BD, les histoires développées sont tellement riches et variées qu’elle aide les apprentis lecteurs à développer un sentiment d’empathie et à améliorer leur esprit critique.