Peur de l’eau : et si vous aidiez votre enfant à s'en débarrasser ?

Après avoir identifié la cause de sa peur de l’eau, rassurez-le : s’il a peur de se noyer, expliquez-lui que les bouées et les brassards, mais aussi les cours de natation lui permettent d’éviter les incidents. Vous pouvez aussi le rassurer en lui parlant de votre expérience : “Moi aussi, enfant, j’avais peur, et ensuite, c’est passé, ce sera pareil pour toi”. Vous pouvez lui lire des livres sur le sujet afin qu’il comprenne qu’il existe des solutions pour se sentir plus à l’aise (Lola a peur de l’eau, Le crocodile qui avait peur de l’eau…). Pour l’aider à se familiariser avec l’eau, optez pour une sortie piscine lorsqu’il n’y a pas trop de monde autour de vous. Apprenez-lui à récupérer un objet flottant, à faire des bulles… Le jeu peut lui permettre d’oublier sa peur et de comprendre que finalement, le danger n’est pas aussi gros que ce qu’il l’imaginait. Surtout, allez-y à son rythme et ne le brusquez pas : on ne force pas un enfant à aller dans l’eau s’il n’en a pas envie, cela viendra au fil des expériences positives qu’il vivra à la piscine ou à la mer.