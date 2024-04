Peut-on se marier autant de fois qu'on veut ?

En France, il est possible de se marier civilement autant de fois qu’on le souhaite tant qu’une preuve de dissolution du mariage précédent est fournie. Les futurs époux doivent se conformer aux exigences légales, telles que l'âge minimum requis ou encore l'absence de lien de parenté proche. Plusieurs célébrités telles que Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Luc Besson se sont mariées à de nombreuses reprises.

Samuel Johnson, l'un des principaux auteurs de la littérature britannique, décédé en 1784, définit le remariage comme "le triomphe de l’espérance sur l’expérience". Les lois françaises vont dans ce sens puisqu’il est possible de se marier autant de fois que désiré au cours de sa vie. Il faut néanmoins se conformer aux diverses exigences légales pour contracter une nouvelle union. Plusieurs célébrités telles Caroline de Monaco ou Michel Sardou que les connaissent sur le bout des doigts, et pour cause, elles sont des multirécidivistes du mariage !

Combien de fois peut-on se remarier en France et quelles sont les conditions requises ?

En France, il est possible de se marier autant de fois que l’on veut, et sans délai requis une fois le précédent mariage dissous. Pour rappel, il peut l’être soit par un divorce ou annulation, soit par le décès de votre partenaire. Selon le cas de remariage concerné, il faudra fournir des pièces complémentaires en plus des documents habituels, comme l'acte de mariage faisant mention du divorce, l'acte de décès du conjoint ou l’acte attestant l’annulation du mariage.

En prime, un nouveau mariage ne sera prononcé qu’en cas de respect des exigences légales telles que l'absence de lien de parenté proche, le consentement libre et éclairé des futurs époux, leur majorité et l’absence de mariage en cours. Un mineur peut, à titre exceptionnel, être autorisé à se marier par un tribunal sous réserve d’une dérogation du procureur de la République et du consentement des parents.

Johnny Hallyday, Charles Aznavour… Ces célébrités concernées par le remariage

De nombreuses célébrités ont expérimenté le remariage et à plusieurs reprises. C’est le cas de Johnny Hallyday, alias le Taulier, marié quatre fois, successivement, à Sylvie Vartan, Elisabeth Etienne, Adeline Blondieau et Laeticia Hallyday. Kate Winslet, l’interprète de Rose dans Titanic, a connu trois unions, tout comme Tom Cruise et Charles Aznavour. Luc Besson s’est également engagé trois fois avant de rencontrer Virginie Silla, qu’il a épousé en 2004. Brigitte Bardot, Caroline de Monaco, Jennifer Lopez, ou encore Jean-Paul Belmondo font par ailleurs partie des stars concernées par les multiples unions. Elizabeth Taylor fut aussi une serial bride, puisqu’elle est passée huit fois devant l’autel, avec sept époux différents ! Linda Wolfe, n’est pas une actrice célèbre, en revanche, elle détient le record du nombre de mariages puisqu’elle a dit" oui"… Vingt-trois fois dans sa vie. Sa plus longue union a duré sept ans et le plus court…. Seulement 36 heures !